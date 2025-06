Bodelschwingh-Schule Göppingen: Nur dank Notlösungen haben alle Schüler Platz

1 An der Bodelschwingh-Schule in Göppingen geht es extrem eng zu. Jetzt hat der Landkreis ein Grundstück im Stauferpark gepachtet, auf dem Container aufgestellt werden. Foto: Staufenpress

Die Bodelschwingh-Schule ist in großer Not, da die Schülerzahl unaufhörlich weiter wächst. Der Landkreis versucht, mit Provisorien Abhilfe zu schaffen.











Link kopiert



Die Raumnot ist seit Jahren groß, die Schülerzahlen steigen mit jedem Schuljahr rasant. Doch ein Anbau oder gar ein Neubau der kreiseigenen Bodelschwingh-Schule in Göppingen ist in den kommenden Jahren nicht in Sicht. So gibt es diverse Notlösungen mit Containern und ausgelagerten Klassen, doch auch das ist nicht genug. Unlängst hat deshalb der Verwaltungsausschuss des Kreistags beschlossen, einen weiteren Containerstandort einzurichten. Mangels eigener Grundstücke wurde jetzt eine Fläche an der Wilhelm-Fein-Straße am westlichen Rand des Stauferparks gepachtet. ​