Bodelschwingh-Schule Göppingen: Neues Stockwerk auf dem Dach soll die Raumnot lindern

Überraschung im Fall der völlig überfüllten Bodelschwingh-Schule: Der Landkreis will ein oder zwei weitere Geschosse aufs Dach setzen – ein Millionenprojekt.
Noch Ende Mai wusste Rektorin Ulrike Löffler nicht, wie die Zukunft ihrer Bodelschwingh-Schule in Göppingen aussehen wird, nur so viel: „Langfristig bekommen wir einen Erweiterungsbau. Ich weiß aber nicht, wie konkret die Planungen sind.“ Bereits im März hatte der Verwaltungsausschuss des Kreistags in nicht öffentlicher Sitzung den aktuellen Stand einer Machbarkeitsstudie des Campus der kreiseigenen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in Göppingen zur Kenntnis genommen. Unter anderem wurde die Verwaltung beauftragt, „weitere Untersuchungen zur Grundsatzentscheidung und den möglichen Varianten anzustellen und die offenen Fragen zu klären“. Eine endgültige Lösung ist noch immer nicht gefunden, aber jetzt kommt dennoch Bewegung in die Sache.