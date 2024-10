Bochum: Polizist angefahren und mehrere Meter auf Motorhaube mitgeschleift

1 Ein 65-jähriger Autofahrer hat in Bochum einen Polizisten angefahren und mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschleift (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Björn Trotzki/IMAGO/Björn Trotzki

Ein 65-jähriger Autofahrer hat in Bochum einen Polizisten angefahren. Der Polizist wurde mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschleift. Der Vorfall geschah, nachdem die Polizei den Fahrer am Freitag wegen überhöhter Geschwindigkeit verfolgt hatte.











Ein 65-jähriger Autofahrer hat in Bochum einen Polizisten angefahren und mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschleift. Der Vorfall ereignete sich, nachdem der 65-Jährige am Freitag von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit verfolgt worden war, wie die Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilten. Als der Fahrer in einem Kreisverkehr gestoppt wurde, stellte sich der 52-jährige Polizist vor das Auto.