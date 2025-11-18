Bochum: Polizei schießt auf Kind - Ermittlungen gehen weiter

Bei der Suche nach einem vermissten Kind greifen Polizisten plötzlich zur Waffe, eine Zwölfjährige wird lebensgefährlich verletzt. Wie konnte der Einsatz so eskalieren?
Nach einem eskalierten Polizeieinsatz in Bochum, bei der eine Zwölfjährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt, gehen die Ermittlungen weiter. Das Mädchen war nach Angaben der Beamten bei dem Einsatz in einer Wohnung mit zwei Messern auf die Polizisten zugegangen. Die Polizisten schossen daraufhin auf das Kind, einer mit Taser, einer mit Dienstwaffe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.