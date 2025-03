Bob-WM: Laura Nolte verpasst Gold-Hattrick im Monobob bei WM

2 Laura Nolte kam bei der WM im Monobob erneut aufs WM-Podium. Foto: David Inderlied/dpa

Das dritte WM-Gold in Serie schafft Laura Nolte nicht, doch mit Laufbestzeit holt sie nochmal auf und rettet Silber. Weltcupgesamtsiegerin Lisa Buckwitz hadert etwas.











Lake Placid - Laura Nolte hat den WM-Hattrick im Monobob um 44 Hundertstelsekunden verpasst. Nach ihrer Aufholjagd mit Bestzeit im dritten Lauf fehlte am Ende nach insgesamt vier Durchgängen eine Winzigkeit für das dritte Gold nach 2023 und 2024. So musste sich die 26 Jahre alte Titelverteidigerin vom BSC Winterberg in Lake Placid der Amerikanerin Kaysha Love knapp geschlagen geben. Dennoch freute sich Nolte im Ziel ausgelassen über Silber.