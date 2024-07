Bob Newhart ist tot: The Big Bang Theory-Stars trauern um Co-Star

Bob Newhart ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er verkörperte Professor Proton in der Erfolgssitcom "The Big Bang Theory". Seine Co-Stars aus der Serie würdigen ihn in den sozialen Medien.

Bob Newhart ist tot. Der Schauspieler und Komiker ist am Donnerstag (18. Juli) im Alter von 94 Jahren gesprochen, wie sein Sprecher dem US-Magazin "People" bestätigte. Newhart starb in seinem Haus in Los Angeles "nach einer Reihe von kurzen Krankheiten". Der 1929 in Oak Park, Illinois geborene Schauspieler wurde unter anderem durch seine Sitcom "The Bob Newhart Show" und seine zahlreichen Serienrollen bekannt. In "The Big Bang Theory" und dem Spin-off "Young Sheldon" verkörperte er die Rolle des Professors Proton. 2013 erhielt er einen Emmy für seine Gastrolle in "The Big Bang Theory". Nach seinem Tod würdigen ihn seine "TBBT"-Co-Stars bei Instagram.

"Eine wahre Comedy-Legende"

Johnny Galecki (49) schrieb zu gemeinsamen Bildern mit Newhart: "In einer seiner letzten E-Mails an mich hat Bob darum gebeten, dass ich aufhöre, den Leuten zu sagen, er sei ein 'netter Kerl'. Obwohl ich es hasse, einem Helden nicht zu gehorchen, muss ich sagen, dass Bob ein wunderbarer Mann war und ich die Zeit mit ihm sehr geschätzt habe. Gute Reise, mein Freund."

Zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers erklärte Mayim Bialik (48): "Als Kind habe ich unzählige Stunden mit der 'Bob Newhart Show' verbracht - sie war eine meiner frühesten Schulungen in der Kunst der Sitcom." Als sie bei "TBBT" an Newharts Seite arbeiten durfte, sei für sie ein Traum wahr geworden. "Er war professionell, souverän, witzig und unglaublich nahbar. Mit Bob zu arbeiten bedeutete, in der Gegenwart einer wahren Comedy-Legende zu arbeiten. Wie sehr wir ihn vermissen werden!"

Melissa Rauch (44) schrieb zu zwei gemeinsamen Fotos vom "TBBT"-Set: "Die Welt hat heute eine Legende verloren, deren Stil mit nichts vergleichbar war, was vor ihr kam oder was wir seitdem gesehen haben. [...] Ich habe mich in Sitcoms verliebt, als ich seine Sendungen sah. Ich war mehr als nervös, mein Idol bei 'The Big Bang Theory' zu treffen, aber er hat mich sofort mit seiner großen Freundlichkeit beruhigt. Er hat mich so sehr zum Lachen gebracht und mein Herz mit Erinnerungen gefüllt, die ich für immer in Ehren halten werde."

Kaley Cuoco (38) erinnerte in einer Instagram Story an den Schauspieler: "Es war ein Traum, das Genie Bob Newhart zu erleben. Er war stilvoll, freundlich, großzügig und absolut lustig. Jede Aufnahme - jedes Mal. Eine Ikone für immer. Ich werde dich nie vergessen, Bob! Danke, dass du unsere Träume wahr gemacht hast!" Auch Kunal Nayyar (43) meldete sich via Instagram Story und schrieb zu einem Bild seines verstorbenen Co-Stars: "Professor Proton. Unser geliebter Bob Newhart. Ruhe in Frieden. Ich werde dich vermissen."

"Young Sheldon"-Star und Sheldon-Darsteller Iain Armitage (16) sagte in einem Statement zu "People": "Bobs Professor Proton war inspirierend für Sheldon, und seine Karriere als Schauspieler war inspirierend für mich. Er wurde geliebt und wird sehr vermisst werden."