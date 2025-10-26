Bob in hellem Blond: Sydney Sweeney mit neuem Look bei der Filmpremiere

Bei der Premiere ihres neuen Films "Christy" in Los Angeles überraschte Sydney Sweeney mit einer neuen Frisur. Die Schauspielerin änderte ihre langen Haare zu einem kürzeren Bob in hellerem Blond.
Mit neuem Look auf den Red Carpet: Sydney Sweeney (28) sorgte am Samstag bei der Premiere ihres Films "Christy" in Los Angeles für eine Überraschung. Die Schauspielerin präsentierte sich mit einer frischen Frisur, die deutlich kürzer ausfällt als gewohnt. Aus den langen Haaren wurde ein moderner Bob, der knapp über die Schultern reicht. Zusätzlich entschied sich die Schauspielerin für einen helleren Blondton.