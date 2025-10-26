Bob in hellem Blond: Sydney Sweeney mit neuem Look bei der Filmpremiere

Bei der Premiere ihres neuen Films "Christy" in Los Angeles überraschte Sydney Sweeney mit einer neuen Frisur. Die Schauspielerin änderte ihre langen Haare zu einem kürzeren Bob in hellerem Blond.

Mit neuem Look auf den Red Carpet: Sydney Sweeney (28) sorgte am Samstag bei der Premiere ihres Films "Christy" in Los Angeles für eine Überraschung. Die Schauspielerin präsentierte sich mit einer frischen Frisur, die deutlich kürzer ausfällt als gewohnt. Aus den langen Haaren wurde ein moderner Bob, der knapp über die Schultern reicht. Zusätzlich entschied sich die Schauspielerin für einen helleren Blondton.

Die Typveränderung scheint brandaktuell zu sein. Noch in der vergangenen Woche trug Sweeney bei der Academy Museum Gala ihre gewohnt langen Haare, wie auch in ihrem Insta-Post zum Event zu sehen ist. Bei der Londoner Präsentation von "Christy", präsentierte sie sich ebenfalls noch mit ihren längeren Haaren.

Glamouröser Auftritt in Zartrosa

Für ihren Auftritt beim AFI Fest 2025 am Wochenende wählte die "Euphoria"-Darstellerin ein elegantes Ensemble. In einem hellrosa Neckholder-Kleid mit tiefem Ausschnitt glänzte sie auf dem roten Teppich. Das taillierte Oberteil des Kleides ging in einen weiten Rock mit floralem Overlay über. Bei den Accessoires setzte Sydney Sweeney auf Ohrhänger und auffällige Ringe an beiden Händen.

Das Make-up hielt sie klassisch und elegant: Mascara, dezenter Lidschatten, rosa Blush und ein nude-farbener Lipgloss setzten Akzente.

Filmstart im November

Der Grund für den glamourösen Auftritt ist das biografische Sport-Biopic "Christy", das am 7. November in den US-Kinos startet. Unter der Regie von David Michôd verkörpert Sweeney die ehemalige Boxerin Christy Martin (57).

Christy Martin wächst in einem kleinen Ort in West Virginia auf und erkennt früh, dass sie sich im Ring wohler fühlt als im Alltag. In den 1990er-Jahren gewinnt sie große Kämpfe, muss sich außerhalb des Rings aber auch mit Missbrauch, Angst und Identitätsfragen auseinandersetzen...

Beim Hamptons International Film Festival Anfang des Monats wurde Sweeneys Leistung bereits gewürdigt. Die Schauspielerin erhielt dort den Achievement in Acting Award für ihre Rolle in "Christy". "Ich bin einfach froh, dass Christys Geschichte erzählt wird", kommentierte sie laut "Mail Online" ihr Engagement für das Projekt.