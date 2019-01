Bob Hanning Handball-Boss trägt wieder ausgefallenen Pullover

Von ala 19. Januar 2019 - 22:15 Uhr

Bob Hanning im farbenfrohen Modell von Versace. Foto: dpa

Der deutsche Handball- Vizepräsident Bob Hanning kann es einfach nicht lassen. Beim Spiel der Deutschen gegen Island trägt er wieder einen seiner ausgefallenen Luxus-Pullover und fällt damit ziemlich auf.

Schon vor dem Turnier sorgte der DHB-Boss mit seinen extravaganten Outfits für mächtig Gesprächsstoff, als er bei der Pressekonferenz bereits einen der protzigen Pullover trug. Und Hanning scheint vor allem für eine Marke eine besondere Schwäche zu haben: Versace. Aber auch Gucci und Dolce & Gabbana hat er im Repertoire. Teuer sollen die Stücke aber nicht gewesen sein, denn Hennig habe sie nach eigenen Angaben in New York in einem Second-Hand-Laden für 150 Dollar gekauft.

Sein Pullover, der ihn beim Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft zum Hingucker macht, heißt „Magna Grecia“. Im Netz sorgen die Pullover jedenfalls für Lacher: