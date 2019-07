1 Warnschilder am Eingang zum Festivalgelände der Jazz Open Foto: StN

Bob Dylan gilt als schwierig. Bei den Jazz Open lässt er sich nicht fotografieren. Dürfen bei Verstößen Handys einkassiert werden? Aloe Blacc, der für Sting spontan einspringt, sagt unserer Zeitung: „Das Beste an Jazz ist Improvisation.“

Stuttgart - Zum Konzertbesuch auf dem Schlossplatz bringt Rainer Simon am Mittwochabend Stift und Zeichenblock mit. Der Grafiker, Illustrator und Maler aus Böblingen hält sich an das Fotografierverbot des Literaturnobelpreisträgers – und macht eine Kunst daraus. Der 73-Jährige will den eines Tages vielleicht mal legendären Auftritt von Bob Dylan bei den Jazz Open auf seine Weise für die Nachwelt festhalten – mit einer Zeichnung aus Stuttgarts „Never Forget Summer“ von 2019.

Keine Pressefotografen sind zugelassen, aber auch Selfies mit dem Smartphone sind verboten. Große Warnschilder weisen darauf hin. Rot durchgestrichen sind darauf Fotoapparate, Handys, Video- und Tonbandgeräte. „Bei Zuwiderhandlungen wird das Gerät einbehalten“, ist zu lesen, „und die beteiligten Personen werden von den Konzerten ausgeschlossen.“

Doch ist überhaupt rechtlich zulässig, was am Eingang des umzäunten Festivalgeländes steht? „Alles Quatsch“, antwortet der renommierte Stuttgarter Rechtsanwalt Hanno H. Haupt, „nie kann eine Privatperson jemanden ,enteignen’ – wir sind ja nicht in Nordkorea.“ Von einem Konzert allerdings könne ein Besucher oder eine Besucherin jederzeit ausgeschlossen werden. „Denn der Veranstalter hat das Hausrecht“, sagt Haupt. Tonband-und Videoaufnahmen, fährt der Anwalt fort, unterlägen dem Urheberrecht: „Wenn davon etwas verbreitet wird, kann Ärger drohen.“

Bob Dylan in Stuttgart angekommen

Für die Popmusik ist er „das Gleiche wie Einstein für die Physik“, schrieb das US-Magazin „Newsweek“ über Bob Dylan. Etwa zwei Stunden lang spielt der 78-Jährige, der am Mittwochvormittag in Stuttgart angekommen ist, auf seiner „Never Ending“-Tour. Laut „Frankfurter Allgemeiner Zeitung“ hat er dies in Mainz „mit altersmilder Zartheit“ getan, ohne ein einziges Wort zum Publikum zu sprechen. Gegen 20 Uhr dürfte er am Mittwoch die Schlossplatzbühne betreten, weil er um 22 Uhr fertig sein will. Sogleich wird Dylan auf den Flughafen chauffiert, um rechtzeitig vor dem Nachtflugverbot nach London zu kommen. Dort wird er am Freitag mit Neil Young ein „Konzert der Legenden“ im Hyde Park geben.

Ein bisschen Hyde-Park-Atmosphäre herrscht auch auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Bei schönem Wetter kommen sehr viele mit Picknickdecken und Getränken, um sich auf dem Rasen auszubreiten und als Zaungäste die Konzerte zu verfolgen. Manche sitzen auf der Freitreppe am Kunstmuseum, an deren Ende sich die offizielle „Jazz Open –Lounge“ befindet, zu der das Waranga in diesen Festivaltagen wird.

Singt Sting im nächsten Sommer bei den Jazz Open?

Ein Treffpunkt der Künstler und Jazzfreunde ist die Bar mit der großen Palme auf dem Kleinen Schlossplatz. Ein Thema dort: Wird der erkrankte Sting im nächsten Jahr bei den Jazz Open auftreten? Veranstalter Jürgen Schlensog hofft, dass dies gelingt. Die ganze Nacht hat er sich um Ersatz bemüht. Nach José James, schon als Support von Sting gebucht, treten der Singer/Songwriter Aloe Blacc und Stimmwunder Emeli Sandé auf.

Der US-Amerikaner Aloe Blacc („I Need a Dollar“) hat Freunde in Stuttgart: Auf Durchreise besucht er immer wieder Alexander Osterwald und Jörn Pfotenhauer, die Chefs der Agentur ECD International. Mit ihnen saß er am Mittwochmittag zum Essen im Restaurant Citizen Long an der Stiftskirche.

Aloe Blacc: Beim Jazz geht es ums Improvisieren

„Die Jazz Open sind das wichtigste Jazzfestival in Deutschland“, sagt Aloe Blacc unserer Zeitung. Das Beste am Jazz sei das Improvisieren, findet er. Nach der krankheitsbedingten Absage von Sting müsse nun improvisiert werden. „Stings Stimme und seine Songs lassen sich nicht ersetzen“, erklärt der coole Blacc, „aber Entertainment traue ich mir zu.“

Beim Streaming-Dienst Spotify hat Ex-Präsident Barack Obama seine Playlist veröffentlicht, seine Lieblingssongs, unter denen sich „The Man“ von Aloe Blacc befindet. Der Sänger fühlt sich geehrt. „Es ist großartig“, sagt er, „wenn man einem so viel beschäftigten Mann wie Obama helfen kann, mit Musik runterzukommen.“ Steht Aloe Blacc auch auf der Playlist des neuen Präsidenten? „Von wem?“, fragt der 40-Jährige zurück und lächelte mehr wie ein Kumpel als wie ein Superstar. Den Namen Donald Trump nimmt er nicht in den Mund.

Regenschirme müssen draußen bleiben

Sollte das Wetter schlechter werden, sollten die Besucherinnen und Besucher Regenschutz mitbringen. „Regenschirme dürfen nicht mitgeführt werden, da diese als gefährliche Gegenstände gelten“, sagt Saskia Kuppel, die Pressesprecherin der Jazz Open. Am Eingang werden Regenschirme abgenommen. Auf dem Schlossplatz ist die Tribüne von Reihe 7 bis 24 überdacht – auf allen anderen Plätzen kann man nass werden.

Was vor allem Frauen interessiert: Bis zu welcher Größe dürfen Handtaschen mitgenommen werden? Saskia Kuppel: „Die Taschen dürfen eine Größe von 30 mal 30 Zentimenter nicht überschreiten. Sie werden am Eingang kontrolliert. Am Schlossplatz kann man sich ohne Tasche an der ausgeschilderten ,Fast Lane’ anstellen – hier erwarten wir kürzere Wartezeiten, da keine Taschen kontrolliert werden müssen.“