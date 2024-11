1 Wurde nur 44 Jahre alt: Rock-Drummer Bob Bryar. Foto: imago/The Photo Access

Bob Bryar, ehemaliger Schlagzeuger der US-Rockband My Chemical Romance, wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Der Musiker wurde nur 44 Jahre alt.











Die US-amerikanische Indie-Rockband My Chemical Romance ("Welcome to the Black Parade") beklagt den Tod ihres ehemaligen Schlagzeugers Bob Bryar (1979-2024). Medienberichten zufolge wurde der Musiker bereits am 26. November tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Tennessee aufgefunden.