1 Schlagzeuger Bob Bryar starb im November 2024. Foto: imago/The Photo Access

Ein Autopsiebericht enthüllt, woran der ehemalige Schlagzeuger von My Chemical Romance, Bob Bryar, gestorben ist. Der Drummer wurde im November 2024 tot in seinem Haus aufgefunden.











Link kopiert



Im November 2024 starb Bob Bryar (1979-2024) im Alter von 44 Jahren. Der ehemalige Schlagzeuger der US-amerikanischen Indie-Rockband My Chemical Romance wurde damals tot in seinem Haus in Tennessee aufgefunden. Jetzt hat der Autopsiebericht die Todesursache enthüllt.