WM-Held und leuchtendes Beispiel - oder Gewalttäter? Die ARD-Doku behandelt in "Being Jérôme Boateng" Aufstieg und Fall des Fußballers. Erstmals spricht Jérôme Boateng ausführlich über die Vorwürfe gegen ihn.
Er war ein wichtiger Teil des Weltmeisterteams von 2014. Er wurde gefeiert als Paradebeispiel für gelungene Integration durch den Sport. Auf der anderen Seite wurde er von einem Gericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner ehemaligen Partnerin mit Strafvorbehalt verwarnt und musste eine hohe Geldsumme zahlen. Eine andere Ex-Freundin beging nach einem umstrittenen "Bild"-Interview Boatengs Selbstmord.