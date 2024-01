Boa-Fans feiern in der Alten Reithalle: Eine Party für drei Legenden des Stuttgarter Nachtlebens

13 Disco-Fans feiern in der Alten Reithalle Foto: /Andreas Werner

In dieser Nacht der Erinnerungen spielt das Alter keine Rolle. Die wilde Party ist den verstorbenen Clublegenden Big Tom, Buddy Kistner und Lupus gewidmet. „Wir feiern heute für euch“, ruft Boa-Gründer Werner „Sloggi“ vor 800 Gästen in der Alten Reithalle.











Um das Leben zu genießen, ist man nie zu alt. Günther Schach ist 84 Jahre alt und freut sich, bei der Party „Sloggi meets friends“ in der Alten Reithalle so viele bekannte Gesichter zu sehen. „Gine“ hat in den 60er Jahren den Young People Club in einem Keller der Neckarstraße geführt.