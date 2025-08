Ein BMW hat sich am Sonntagabend bei Göppingen überschlagen. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt – auch wegen eines möglichen Autorennens.

Am Sonntagabend hat sich auf der B10 bei Göppingen ein filmreifer Unfall abgespielt. Laut Angaben der Polizei verunglückte ein BMW der 1er-Baureihe gegen 20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Göppingen-Zentrum/Ost. Dabei wurde das Auto offenbar regelrecht durch die Luft katapultiert. Zwei Männer wurden leicht verletzt.

Verdacht auf illegales Autorennen

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der BMW aus Richtung Uhingen kommend auf der B10 in Richtung Eislingen/Geislingen unterwegs. Zeugen berichteten der Polizei, dass sich der Fahrer zuvor ein Rennen mit einem blauen VW Golf geliefert haben soll.

An der Ausfahrt Göppingen-Zentrum/Ost konnte der BMW-Fahrer sich offenbar nicht entscheiden, ob er auf der B10 bleiben oder die Abfahrt nehmen sollte. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen den Fahrbahnteiler der Leitplanke. Der BMW wurde von der Leitplanke in die Luft gehebelt und in einer Drehbewegung durch die Luft geschleudert.

Der BMW fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Fahrbahnteiler der Leitplanke. Foto: SDMG / Kern

Mit dem Dach auf der Straße gelandet

Der BMW schlug auf dem Dach im Bereich der Ausfahrt auf und kam dort zum Stehen. Die beiden Insassen, zwei Männer, zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht.

Die beiden Insassen des Autos zogen sich leichte Verletzungen zu. Foto: SDMG / Kern

Die Ausfahrt war bis etwa 22 Uhr für Bergungsarbeiten gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden.