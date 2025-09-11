Sepsis fordert in Deutschland jedes Jahr zehntausende Todesopfer

Im Volksmund meist Blutvergiftung genannt, ist die Sepsis die häufigste Todesursache bei Infektionen. Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland daran.
Im Volksmund meist Blutvergiftung genannt, ist die Sepsis die häufigste Todesursache bei Infektionen. Jedes Jahr sterben in Deutschland zehntausende Menschen daran, auch weil die Erkrankung nicht früh genug erkannt wird. Zum Weltsepsistag am Samstag wird die Aufmerksamkeit auf die lebensbedrohliche Erkrankung gelenkt. Fragen und Antworten: