Silvester in der Corona-Pandemie Das ist in Baden-Württemberg erlaubt

Das neue Jahr 2021 werden die Menschen hierzulande eher still und im kleinen Kreis begrüßen müssen. Alles, was der Allgemeinheit so Freude macht, wie die Böllerei oder die Silvesterparty, wurde wegen des Shutdowns mehr oder weniger untersagt.