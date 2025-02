Bluttat von Örebro: Schüsse an Schule – Schweden trauert um Opfer

1 Menschen versammeln sich zu einer nationalen Schweigeminute vor der Risbergska-Schule. Foto: dpa/Jessica Gow

Die Bluttat von Örebro gilt als der schlimmste Schusswaffenvorfall der schwedischen Geschichte. Eine Woche danach halten Menschen im ganzen Land für einen Moment inne, um der Todesopfer zu gedenken.











Mit einer nationalen Schweigeminute haben Menschen in ganz Schweden der Todesopfer der Schüsse an einer Schule in der Stadt Örebro gedacht. Sowohl in Örebro selbst als auch in mehreren anderen schwedischen Städten wurde um Punkt 12.00 Uhr innegehalten. Auf einem zentralen Platz in Örebro kamen Tausende Menschen zu einer emotionalen Gedenkzeremonie zusammen, darunter auch nationale Toppolitiker wie Ministerpräsident Ulf Kristersson und Oppositionsführerin Magdalena Andersson.