Bluttat mit zwei Toten in Brandenburg: 19-Jährige beendete Beziehung zu Tatverdächtigem

Brände in Los Angeles Jimmy Kimmel eröffnet Spendenzentrum

Die derzeitige Feuer-Tragödie in Los Angeles berührt auch Jimmy Kimmel. Im Netz verkündet der Moderator die Eröffnung eines Sammelbüros und bittet um Mithilfe: "Wenn Sie den von den Bränden Betroffenen helfen möchten, haben wir ein Spendenzentrum in unserem Studio in Hollywood eingerichtet."