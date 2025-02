Bluttat in Tschechien: Messerangreifer tötet zwei Frauen

Bluttat in Tschechien

1 Der 16-Jährige soll zwei Frauen getötet haben. Foto: dpa/Vostárek Josef

In einem Einkaufszentrum tötet ein 16 Jahre alter Tscheche zwei Menschen. Sein Motiv ist noch unklar.











In einem Einkaufszentrum in der tschechischen Stadt Hradec Kralove (Königgrätz) hat ein junger Mann zwei Frauen mit einem Messer niedergestochen. Die Polizei teilte der Nachrichtenagentur CTK mit, sie habe den mutmaßlichen Angreifer etwa zehn Minuten nach der Tat festgenommen. Er sei ein 16-jähriger tschechischer Staatsbürger. Sein Motiv sei vorerst unklar. Deshalb sei auch die nationale Zentrale zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus in die Ermittlungen der Polizei eingebunden worden.