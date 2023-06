Schwertmord: Staatsanwalt glaubt nicht an Psychose

Bluttat in Stuttgart-Fasanenhof

1 Alles ist vermessen, ermittelt, begutachtet: Der Schwertmord im Fasanenhof kommt vor Gericht. Foto: SDMG/Kohls

Fünf Monate nach dem Schwertmord in Stuttgart-Fasanenhof liegt die Anklage wegen Mordes gegen den 30-jährigen Issa M. vor. Was ist von dem Prozess zu erwarten?









Stuttgart - War der dramatische Schwertmord in Stuttgart-Fasanenhof das Werk eines psychisch Kranken? In blinder Wut, auf offener Straße, ohne sich von Zeugen beeindrucken zu lassen, hat ein Mann mit einem Samuraischwert dort am 31. Juli einen 36-jährigen Familienvater förmlich niedergemetzelt. Die Mordanklage der Stuttgarter Staatsanwaltschaft verrät nunmehr, dass die Ermittler und Gutachter nicht glauben, dass der Täter im Wahn gehandelt hat.