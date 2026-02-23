Bluttat in Rheinland-Pfalz: 28-Jähriger greift seine Familie mit Messer an - Mutter stirbt

Ein 28-Jähriger geht auf seine Geschwister und seine Mutter mit einem Messer los. Warum der Mann seine Familienmitglieder angriff, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch unklar.
– Ein 28-Jähriger soll in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mehrere Familienmitglieder mit einem Messer angegriffen und dabei seine 64-jährige Mutter tödlich verletzt haben. Als Beamte den Mann festnahmen, sei dieser durch Polizeischüsse schwer verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat in der Nacht zum Montag seien bislang unklar, hieß es.