Bluttat in Remseck am Neckar: 48-Jähriger tötet Ehefrau und verletzt sich selbst schwer

Bluttat in Remseck am Neckar

1 Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein 48-Jähriger soll in einem Haus in Remseck (Kreis Ludwigsburg) seine Frau getötet haben. Danach habe er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Söhne des Paares befanden sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Haus.











Ein 48 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen in einem Haus in Remseck am Neckar, im Stadtteil Neckargröningen, seine gleichaltrige Frau getötet und danach versucht haben, sich selbst zu töten. Einer der beiden 14 und 15 Jahre alten Söhne des Ehepaares, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Haus befanden, alarmierte den Rettungsdienst, der den schwer verletzten Vater in ein Krankenhaus brachte.