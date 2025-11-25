Bluttat in Remseck: 48-Jähriger muss wegen Totschlags sieben Jahre hinter Gitter

Rechtlich hat die Bluttat vom 20. März in Remseck (Kreis Ludwigsburg) mit dem Urteil gegen den Ehemann ein Ende. Doch die Folgen für die Angehörigen sind nicht absehbar.
Wenige Augenblicke hat ein 48-jähriger Neckargröninger am frühen Morgen des 20. März gebraucht, um seine gleichaltrige Ehefrau mit einem Küchenmesser so schwer zu verletzen, dass sie noch vor Eintreffen des Notarztes starb. Wenige Minuten dauerte die Verlesung des Urteils am Dienstag vor dem Stuttgarter Landgericht. Doch die überlebenden Angehörigen, darunter zwei Söhne im Teenageralter, dürften lange Zeit an den Folgen der furchtbaren Tat zu tragen haben.