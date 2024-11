Bluttat in Niederbayern

1 Die Polizei fahndet nach der Frau. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

In einem Wohnhaus in Landshut wird ein älteres Ehepaar getötet aufgefunden. Die Polizei sucht nach der Tochter. Die Hintergründe sind noch unklar.











Im Raum Landshut in Niederbayern fahndet die Polizei nach einer 41 Jahre alten Frau, die ihre Eltern getötet haben soll. Es laufe eine Großfahndung mit zahlreichen Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag in Straubing mit.