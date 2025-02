Bluttat in Magstadt: Mann sticht Lebensgefährtin nieder

1 Über das Motiv der Bluttat ist noch nichts bekannt. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Ein 38 Jahre alter Mann hat in Magstadt seine Lebensgefährtin nach einem Streit niedergestochen. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.











Ein 38-jähriger Mann soll am vergangenen Freitagnachmittag in Magstadt seine Lebensgefährtin niedergestochen haben. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, waren der 37-jährige Tatverdächte und seine 38-jährige Lebensgefährtin am Freitag um 16.50 Uhr in Streit geraten. Dabei soll der 37-jährige Mann seiner Freundin schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Die 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige wurde nach der Tat im gemeinsam bewohnten Haus von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen.