Ein 19-Jähriger Ludwigsburger steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er soll einen jungen Mann am Bahnhof schwer verletzt haben.









Was genau ist in der Nacht zum 21. August 2022 am Bahnhof Ludwigsburg passiert? Die 3. Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart will sich neun Sitzungstage lang Zeit nehmen, um die Geschehnisse zu rekonstruieren, die mit verheerenden Folgen für einen jungen Mann endeten. Nach einem Schlag mit einer Weinflasche auf seinen Kopf drangen Glassplitter in sein Gehirn, er wurde lebensgefährlich verletzt und kann wegen einer teilweisen Lähmung des Gehirns seine rechte Hand nicht mehr gebrauchen. Sein Studium und seinen Mini-Job musste er aufgeben.