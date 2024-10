Bluttat in Göppingen: Tödliche Schüsse in der Bar – gehört der Schütze einer Rockerbande an?

Tödliche Schüsse in der Bar – gehört der Schütze einer Rockerbande an?

6 Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei sind am Tatort in Göppingen im Einsatz. Foto: dpa/Marius Bulling

In einer Bar in Göppingen schießt ein Mann mit einer Maschinenpistole gezielt auf drei miteinander verwandte Gäste. Einer stirbt, zwei werden verletzt. Der Täter ist noch immer flüchtig. Eine Spur führt ins Rockermilieu.











Nach dem Tötungsdelikt in einer Bar in der Göppinger Innenstadt am späten Mittwochabend halten sich sowohl das Landeskriminalamt, die Staatsanwaltschaft Stuttgart als auch die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm noch immer sehr bedeckt. Bislang geben sie lediglich bekannt, dass kurz vor 22 Uhr in einer Bar an der Gartenstraße mehrere Schüsse abgeben worden sind, anschließend soll der Schütze zu Fuß geflüchtet sein. Ein 29-Jähriger verstarb noch vor Ort, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, sie kamen nach einer Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser.