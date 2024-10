Bluttat in Göppingen: Ein Toter und zwei Verletzte nach Schüssen in Bar – Täter flüchtig

6 Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: dpa/Marius Bulling

Mehrere Zeugen berichten von Schüssen in einer Göppinger Bar und rufen die Polizei. Diese ist wenig später mit schwer bewaffneten Beamten im Einsatz. Für einen Gast kommt aber jede Hilfe zu spät.











Bei Schüssen in einer Bar in der Gartenstraße in der Göppinger Innenstadt ist am Mittwochabend ein 29-Jähriger getötet worden. Für den Mann sei jede ärztliche Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei mit. Er starb noch vor Ort. Zwei weitere Menschen wurden durch die Schüsse verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Der schwarz gekleidete Schütze ist den Angaben zufolge auf der Flucht. Er habe sich zu Fuß von Tatort entfernt. Näheres war zunächst nicht bekannt.