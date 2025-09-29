Bluttat in Frankreich: Verdächtiger nach Messerangriff in Elsässer Schule gestorben

Eine Messerattacke an einer französischen Schule löste große Bestürzung aus. Nun ist der 14 Jahre alte Verdächtige gestorben.
Nach dem Messerangriff auf seine Musiklehrerin und selbst zugefügten Stichverletzungen ist der 14 Jahre alte verdächtige Schüler einer Sekundarschule im Elsass gestorben. Das bestätigte die zuständige Staatsanwältin in Straßburg, Clarisse Taron. Der Jugendliche hatte am vergangenen Mittwoch seine Lehrerin vor Unterrichtsbeginn im Schulflur mit einem Messerstich im Gesicht verletzt.