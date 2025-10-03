Bluttat in Esslingen: 18-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

Ein 18-Jähriger Mann soll einen 35-Jährigen am Donnerstagabend im Streit mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.
Weil er eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt wird, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 18 Jahre alten Heranwachsenden. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am Donnerstagabend einen 35-jährigen Mann nach einem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der 18-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.