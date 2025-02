Bluttat in Essen

1 Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Eine Frau wird in Essen mit schweren Stichverletzungen gefunden und stirbt noch am Tatort. Die Polizei ist schnell vor Ort - und nimmt zwei Verdächtige fest.











Eine 28-jährige Frau ist in Essen auf offener Straße erstochen worden. Obwohl Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend schnell Erste Hilfe geleistet hätten, sei sie noch am Tatort gestorben, teilte die Polizei mit.