Bluttat in der Stuttgarter Innenstadt: Jugendamt soll schuld an krimineller Karriere sein

1 Die Schuld für die kriminelle Karriere seiner Kinder gibt der Vater des mutmaßlichen Stuttgarter Messerstechers H. dem Jugendamt. Foto: Falko Matte / Fotolia

Der Vater des mutmaßlichen Messerstechers Khalil H. behauptet, das Jugendamt sei für die kriminelle Entwicklung seiner Kinder verantwortlich. Dabei gibt es keinerlei Hinweise auf oder Indizien für ein Fehlverhalten der Stuttgarter Behörden.











Link kopiert



Dass seine acht Jungs allesamt straffällig geworden seien, das sei die Schuld des Jugendamtes, ist Abd Almudy H. überzeugt: Seine Söhne Khalil und Mohammed griffen am 30. Juli auf Stuttgarts Flaniermeile Königstraße eine fünfköpfige türkisch-syrische Familie an. Der 17 Jahre alte Khalil stach dabei mit seinem Messer drei Männer nieder, verletzte einen von ihnen lebensgefährlich. Vater H. klagt der „Bild“-Zeitung in einem Gespräch: „Die Söhne, die jetzt im Gefängnis sitzen, waren alle vom Jugendamt in Heimen untergebracht. Ohne Handy. Aber dort lässt man es zu, dass die Jugendlichen Marihuana rauchen. Deshalb geraten sie in Schwierigkeiten.“