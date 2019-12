1 Die Polizei hat einen Mann in Aschaffenburg festgenommen, der seine Frau getötet haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 55 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine 37-jährige Ehefrau in Aschaffenburg getötet zu haben. Die Polizei hatte die Leiche der Frau in einer Wohnung entdeckt.

Aschaffenburg - Die Polizei hat eine 37-Jährige in Aschaffenburg in ihrer Wohnung tot aufgefunden und einen 55 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Bei ihm handele es sich nach ersten Erkenntnissen um den Ehemann der Frau, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er sei dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben. Eine Obduktion soll am Samstag Klarheit bringen, wie die Frau ums Leben kam. Der Mann soll am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Polizei betrat gegen 13.00 Uhr nach einem Notruf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg-Schweinheim. Wer den Notruf absetzte, konnte ein Sprecher der Polizei am Abend nicht sagen. Die Beamten trafen in der Wohnung den nach ersten Erkenntnissen stark berauschten Mann an und fanden die Leiche. Nähere Angaben zu den Todesumständen machte die Polizei zunächst nicht.