Bluttat auf Josef-Hirn-Platz in Stuttgart

1 Bluttat im Stadtzentrum: Der Tatort am Josef-Hirn-Platz ist in der Nacht zum Sonntag abgesperrt. Foto: 7aktuell/MG

Ein kleiner Platz im Stadtzentrum hat einen üblen Ruf. Messerattacken, Schüsse, Bisse. Auch wenn Statistiken das Bild etwas weicher zeichnen – die Polizei muss dringend ein Signal setzen, meint unser Polizeireporter Wolf-Dieter Obst.









Stuttgart - Wenn Josef Hirn das noch erleben müsste! Der einstige SPD-Bürgermeister und Stadtkämmerer unter OB Arnulf Klett wird seit Jahren in einem Atemzug genannt mit milieubedingter Straßenkriminalität, mit Messerstechereien, mit Schießereien, mit Gewalttaten und Übergriffen gegen Polizeibeamte. Der unscheinbare Josef-Hirn-Platz im Schwabenzentrum, zwischen Clubs, Shisha-Bars und dem Sitz der Ausländerbehörde gelegen, ist schon zu lange in Verruf. Nach der Messerattacke am Sonntag stellt sich die Frage: Wie hilflos sind die Sicherheitsbehörden?