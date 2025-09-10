Bluttat an junger Ukrainerin nutzt Trump

Das Verbrechen eines Psychopathen schockiert Amerika – und polarisiert die Gesellschaft in einem zunehmend kaputten Land.
Es sind schwer erträgliche Bilder: Seit Tagen fluten Anhänger von US-Präsident Donald Trump das Internet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera. Sie zeigen, wie eine junge Frau in einer Straßenbahn von einem Mann hinterrücks erstochen wird. Trump legitimiert mit dem Vorfall in der Stadt Charlotte in North Carolina sein Vorgehen gegen Chicago, Washington und andere Hochburgen der Demokratischen Partei.