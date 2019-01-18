Diese Mythen ranken sich um den Blutmond

Himmelsgucker sollten den Sonntag, 7. September, rot im Terminkalender markieren: Dann können sie bei wolkenfreien Himmel den Blutmond bestaunen. Und das sagen die Mythen der Völker über die blutrote Scheibe des Erdtrabanten.
Am Sonntagabend (7. September) beschert uns eine totale Mondfinsternis ein eindrucksvolles Himmelsschaupiel: Sie färbt den aufgehenden Vollmond tiefrot. Bei Mondaufgang steigt der Mond schon rötlich verfinstert hinter dem Horizont auf. Besonders gut sichtbar ist der „Blutmond“ ab etwa 20.15 Uhr, wenn er etwas höher steht und die Abenddämmerung endet. Durch den Horizonteffekt erscheint der rötlich leuchtende Mond dann besonders groß.