Am Sonntag ist im Kreis Esslingen ein Blutmond zu sehen. Schon vorab kann man einiges unternehmen, während man wartet. Wann beginnt die Mondfinsternis und wo hat man den besten Blick?
Vom Heidengrabenturm auf der Schwäbischen Alb haben Betrachter am Sonntag eine gute Aussicht auf die totale Mondfinsternis. Den Turm beim Keltenmuseum in Erkenbrechtsweiler empfiehlt Jürgen Henzler, Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung in Nürtingen, für das seltene Himmelsspektakel. „Allerdings sind die Bedingungen am 7. September nicht optimal.“ Da könnten manche enttäuscht werden.