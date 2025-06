Blut im Urin: Stephen Graham: Notfall-OP über den Wolken

Stephen Graham erlebte einen Horror-Trip in 10.000 Metern Höhe: Der britische Schauspieler musste sich während eines Fluges in die USA einer Notfall-Operation unterziehen, nachdem plötzlich Blut aus seinem Körper strömte.

Manchmal schreibt das Leben die unglaublichsten Geschichten. Was Stephen Graham in 10.000 Metern Höhe erlebte, klingt wie aus einem Thriller - ist aber bittere Realität. Der britische Schauspieler, bekannt aus der Netflix-Serie "Adolescence", musste sich während eines Transatlantikfluges einer Notfall-Operation unterziehen.

Bei "Late Night with Seth Meyers" packte der 51-Jährige jetzt über sein traumatisches Flugerlebnis aus. "Es war verdammt beängstigend", gesteht Graham dem US-Talkmaster. Graham hatte sich zuvor einen Katheter legen lassen - ein medizinischer Eingriff, den viele Männer ab 45 Jahren durchführen lassen, um Probleme beim Wasserlassen zu beheben. "Nach drei bis vier Monaten sollte man weniger oft zur Toilette müssen", erklärt der Schauspieler die ursprüngliche Intention.

Doch an Bord des Flugzeugs ging plötzlich alles schief. "Ich trinke wie gewohnt Wasser, gehe zur Toilette und kann plötzlich nicht mehr pinkeln", schildert Graham den Beginn des Albtraums. Zunächst dachte er, das Problem würde sich von selbst lösen: "Ich dachte mir: Wenn ich einfach weiter Wasser trinke, wird es schon irgendwann passieren."

Schock auf der Flugzeugtoilette

Doch beim nächsten Toilettengang erlebte Graham das pure Entsetzen: "Plötzlich ging es los - aber es war nur pures Blut." Die Blutung war so stark, dass der Vater von zwei Kindern eine Panikattacke bekam. "Ich konnte es nicht stoppen, die schiere Menge an Blut war sehr beängstigend", beschreibt er die dramatischen Momente.

In dieser verzweifelten Situation erwies sich ein Zufall als Glücksfall: Graham erinnerte sich an ein Selfie, das er vor dem Abflug mit einem Fan gemacht hatte - der zufällig Arzt war. "Er hatte einen Freund dabei, der Chirurg war", erzählt Graham. "Also erkläre ich ihnen die Situation, und Dr. Haji sagt: 'Wir kriegen das hin.'"

Operation in der Flugzeugkabine

Was dann folgte, war eine Operation mitten im Flugzeug. Der Bereich wurde sterilisiert, ein Katheter aus dem Notfallkasten geholt. "Ich lasse meine Hose runter, lege mich auf die Couch, und er führt direkt dort eine Katheter-Operation durch", berichtet Graham über den surrealen Moment.

Nach dem erfolgreichen Eingriff machte der dankbare Schauspieler noch ein Selfie mit den Ärzten und der Crew - als Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Moment in 10.000 Metern Höhe.