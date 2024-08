Blusen, Ketten und Co.: Dschungelcamp-Outfits: Sonja Zietlow startet wieder Charity-Auktion

Blusen, Ketten und Co.

1 Wer sich das Dschungel-Gefühl nach Hause holen und auch noch etwas Gutes tun möchte, kann Sonja Zietlows bunte Outfits ersteigern. Foto: RTL

Eine neue Staffel Dschungelcamp, eine neue Auktion von Sonja Zietlow: Wie bereits in den Jahren zuvor versteigert die Moderatorin ihre getragenen Outfits aus der Erfolgsshow. Fans können Blusen, Ketten und Co. zugunsten ihres Herzensprojekts "Beschützerinstinkte e.V." ersteigern.











Sonja Zietlow (56) bleibt ihrer Tradition treu und startet pünktlich zu den letzten Folgen der aktuellen Dschungelcamp-Staffel wieder ihre Charity-Auktion. Auch in diesem Jahr bietet die Moderatorin die Outfits, die sie während der Dreharbeiten in Südafrika getragen hat, zum Kauf an. Der Erlös kommt ihrem Verein "Beschützerinstinkte e.V." zugute, der die Beziehung von Kindern und ihren Therapiehunden stärkt.