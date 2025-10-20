Blumenkübel-Streit in Schwanau: Konflikt um Verkehrsberuhigung vor Herrenknecht-Werk eskaliert

1 Ein Schild steht auf dem Firmengelände von Herrenknecht. Im Streit um entfernte Blumenkübel in Schwanau bleibt Unternehmer Herrenknecht hart. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

In Schwanau tobt ein Streit zwischen Gemeinde und Tunnelbauer Herrenknecht: Der Unternehmer lässt städtische Blumenkübel auf dem Weg zu seinem Werk entfernen – die Lage ist angespannt.











Im Streit zwischen der badischen Gemeinde Schwanau und dem Unternehmer Martin Herrenknecht bleiben das Rathaus und der Maschinenhersteller unversöhnlich. Bürgermeister Marco Gutmann (parteilos) betonte laut „Badischer Zeitung“, er sei zwar bereit, eine Lösung zu finden, es gebe auch bereits Ideen. „Wenn das aber nicht funktioniert, bin ich in der Pflicht, Recht und Ordnung herzustellen.“ Herrenknecht hingegen kündigte erneut an, es würden wieder Blumenkübel entfernt werden, sollte die Gemeinde weitere aufstellen. „Die Kübel sind für mich ein rotes Tuch“, sagte er.