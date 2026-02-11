Blumenhandel im Stuttgart Westen: „Ich will das ganze Jahr über existieren, nicht nur am Valentinstag“

Blumenhändler Dilaver Gök aus Stuttgart-West kämpft gegen die Herausforderungen der Branche. Warum er auf Zwischenmenschlichkeit statt auf Massenverkauf setzt.
Ein Blumengeschäft zu führen ist nicht einfach – besonders vor dem Valentinstag. Dilaver Gök ist Inhaber der Blumeninsel in Stuttgart-West, eine Woche vor dem Tag der Liebe ist gerade nicht viel los in seinem Laden. Während er einen Strauß für einen Kunden zusammenstellt, kann er sich daher Zeit lassen. „Haben Ihrer Tochter die Erdbeeren geschmeckt?“, möchte ein Kunde von Gök wissen, der häufiger vorbeikommt und auch mal etwas mitbringt. Gök kann die Frage bejahen.