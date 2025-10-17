Blume hört als Porsche-Chef auf: Der Tausendsassa stößt an seine Grenzen

Oliver Blume hat den Porsche-Konzern von einem Erfolg zum nächsten geführt. Doch mit dem Projekt, zugleich auch den VW-Konzern zu führen, hat sich Blume übernommen.
An Selbstbewusstsein hat es Oliver Blume noch nie gefehlt, und doch unterscheidet er sich in einem Punkt von vielen anderen seiner Managerkollegen: Dass er sich zu Größerem, ja sogar zu Größtem berufen fühlt, merkt man seinem Habitus nicht an. Blume ist immer nahbar und freundlich – ob auf der Bühne von Veranstaltungen, auf Pressekonferenzen oder im Gespräch. Er hört konzentriert zu, saugt jedes Wort seines Gegenübers auf und hat in Sekunden eine druckreif formulierte, durchstrukturierte Antwort parat.