Wie lange bleibt der Blütenstaub?

Die Hochzeit für den Blütenstaub liegt zwischen März und Mai. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann uns der Blütenstaub noch den ganzen Mai gelbe Schichten auf unseren Autos, Balkonen und Möbeln bescheren. Erst im Juni ist mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. Sie sollten daher gut abwägen, ob Sie mit dem Putzen nicht noch eine Weile warten.

Blütenstaub von Möbeln entfernen

Von der Inneneinrichtung und Gartenmöbeln lässt sich der Blütenstaub am besten mit dem Staubsauger entfernen. Verwenden Sie für glatte Oberflächen einen Bürstenaufsatz, um Kratzer zu vermeiden. Alternativ können Sie auch einen Staubmagnet (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) verwenden, um den Pollenstaub schnell zu entfernen.

Blütenstaub vom Auto entfernen

Das Auto fahren Sie am besten in die Waschanlage, um den Pollenstaub abzuwaschen. Denn die Reinigung auf unversiegelten Flächen ist in Deutschland verboten. Saugen Sie den Staub aus den Türrillen und anderen Spalten anschließend aus. Für die schnelle Reinigung zwischendurch können Sie den Lack mit einem großen Mikrofaserhandtuch (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) abziehen.

Blütenstaub: Fenster reinigen

Die Fenster sollten Sie zunächst mit einem feuchten Tuch und viel Wasser vorreinigen, bevor Sie diese polieren. Wringen Sie den Lappen zwischendurch immer wieder aus und verwenden Sie gegebenenfalls zwei Eimer, um den Schmutz nicht erneut auf dem Glas zu verteilen. Eine komplette Anleitung für streifenfreie Fenster finden Sie in diesem Beitrag.

Blütenstaub von Balkon und Terrasse waschen

Falls der Blütenstaub Sie nicht zu sehr stört, können Sie bis zum nächsten Regenschauer warten. Ansonsten lässt sich der gelbe Staub auch gut mit dem Staubsauger entfernen. Darüber hinaus kann ein Hochdruckreiniger (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) das Putzen erleichtern.

Blütenstaub aus dem Teppich oder Sofa entfernen

Teppiche und Sofas sollten gründlich gesaugt werden. Ansonsten bietet sich die Verwendung eines Nassstaubsaugers (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) an. Dieser befreit die Textilien nicht nur von Staub, sondern reinigt sie auch gleich feucht.

Was hilft gegen den Blütenstaub in der Wohnung?

Zunächst einmal können Sie die Fenster mit Pollenschutzgittern (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) versehen, sodass der Blütenstaub beim Lüften nicht in die Wohnung gelangt. Darüber hinaus können Sie in der Wohnung einen Luftfilter (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) aufstellen, der auch Pollen und Staub aus der Luft filtert. Für Allergiker kann es zudem hilfreich sein, Klamotten möglichst im Flur auszuziehen und dann schnell unter die Dusche zu springen. Außerdem sollte die Wohnung regelmäßig gesaugt werden.