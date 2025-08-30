Blüten im Südwesten: Immer mehr Falschgeld in Baden-Württemberg

Im Südwesten tauchen immer mehr gefälschte Euro-Scheine auf. Die Zahl der sichergestellten Blüten hat sich in zwei Jahren deutlich erhöht. Wie man Falschgeld erkennen kann.
Vorsicht Falschgeld - die Zahl der im Südwesten sichergestellten Blüten ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich in die Höhe geschnellt. In den Jahren 2023 sowie 2024 verzeichnete die Deutsche Bundesbank für Baden-Württemberg einen Anstieg um jeweils rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Demnach waren 2023 rund 56.600 und 2024 rund 72.400 falsche Euro-Banknoten im Umlauf.