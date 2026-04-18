Blühendes Barock: So war’s beim Ballonblühen in Ludwigsburg

Das Wetter fast perfekt, die Besucher und die Veranstalter glücklich: Die dritte Auflage des Ballonblühen in Ludwigsburg ist ein buntes und fröhliches Spektakel gewesen.

Das Wetter, sagt Michael Kampmann, ist am Freitagabend im Blühenden Barock perfekt. Das gilt mit Sicherheit für die angenehme Temperatur, aber vor allem geht es Kampmann darum, dass es trocken ist und nur ein leichter Wind weht. Denn der Karlsruher ist Ballonfahrer und an diesem Wochenende einer von 64 Teilnehmern, die zum Ballonblühen nach Ludwigsburg gekommen sind.

Wie bei vielen Nischenhobbys sind auch die Ballonfahrer eine Community, man kennt sich gegenseitig und trifft sich häufig. Vor allem Ludwigsburg sei ein beliebter Treffpunkt, sagt Kampmann: „Das Ambiente mit der großen Parkanlage und dem Schloss im Hintergrund ist der Wahnsinn. Es kommt nicht oft vor, dass wir so viele Ballons gleichzeitig in der Luft haben können.“ Zwar starten in diesem Jahr keine Großballons vom Gelände aus, trotzdem ist das gesamte Gelände mit vielen bunten Ballonformen gesäumt: Elefanten, Bären, Kürbisse oder Fliegenpilze schweben dort.

Fliegender Fliegenpilz im Blühenden Barock. Foto: Werner Kuhnle

Dass ein Modellballon – so nennt man die kleinen Ballone, die nur wenige Meter über dem Boden oder in den Händen der Fahrer schweben – nicht so lange in der Luft bleiben kann wie ein großer Ballon, kaschieren die Fahrer damit, dass sie häufig die Hüllen wechseln – mehr als 400 sind es insgesamt. „So wir haben immer verschiedene Motive über das Gelände verteilt“, erklärt Michael Scholz von der Firma Eventstifter, die die Veranstaltung organisiert.

Die Bilder, das wissen sie bei Eventstifter ganz genau, sind das, was zählt. Tagsüber, aber vor allem in der Dunkelheit, wenn die Ballons leuchten. Die Veranstaltung gibt es seit 2024, und sie wird immer größer. Die bunten Ballonhüllen ziehen die Leute an, und nicht nur die Familien. Es gibt am Freitag eine eigene Pressekonferenz extra für Influencer, die ebenfalls auf dem Gelände unterwegs sind und so Werbung für das Ballonblühen machen. Und tatsächlich begegnen dem geneigten User übers Wochenende auf zig Kanälen Bilder und Videos vom Ludwigsburger Ballonblühen.

Ballonblühen im Blühenden Barock in Ludwigsburg mit Neuheit für Kinder

Für Familien mit Kindern gab es in diesem Jahr eine Neuheit: Kuscheltiere durften in den Modellballons mitfahren und erhielten eine Taufurkunde, wie es auch bei Menschen üblich ist, wenn sie zum ersten Mal in einem Heißluftballon unterwegs sind. Und so stiegen plüschige Teddys, Giraffen, Pferdchen und Mäuse in die kleinen Körbe und gingen in die Luft.

Familien als Zielgruppe beim Ballonblühen in Ludwigsburg

Denn auch, wenn sie bei Eventstifter betonen, alle Altersgruppen ansprechen zu wollen, und deshalb immer auch Livemusik und Tanzgruppen vor Ort sind: Familien sind die Hauptzielgruppe. Das weiß auch der Ballonfahrer Kampmann, der selbst mit sieben Jahren zum ersten Mal Ballon gefahren ist und die Leidenschaft immer mit seinen Eltern geteilt hat.

„Die Nähe zu den Zuschauern ist hier etwas Besonderes, das haben wir bei Großballonfahrten normalerweise nicht“, sagt er – dort seien die Bereiche aus Sicherheitsgründen immer großflächig abgesperrt. „Ich sage immer: Es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder einen Ballon sehen und leuchtende Augen bekommen – so, wie ich früher.“

„Bombastisch und megaschön“

Leuchtende Augen gab es beim Ballonblühen bei vielen Besuchern, aber auch bei den Veranstaltern. „Bombastisch“ und „megaschön“, so beschreibt Lilly Scholz die drei Tage. Sie ist auf vielen, vielen Veranstaltungen unterwegs, „aber Ballonblühen könnte ich jedes Wochenende machen“, sagt sie lachend. Die Begeisterung einer Ballon-Pilotin ging sogar so weit, dass sie sich noch am Sonntag das Ballonblühen-Logo tätowieren ließ.

Während sich am Freitag und Samstag das Wetter von seiner besten Seite zeigte, sorgte am Sonntag ein ordentlicher Wind aus Nordwesten für etwas Einschränkung bei den Ballonen. „Aber wir haben immer wieder Stellen im Windschatten gefunden“, berichtet Lilly Scholz.

Zudem hat das Team am Sonntagmorgen im Südgarten gleich die doppelte Menge an Windspielen aufgestellt. Die Veranstalterin ist ganz begeistert, dass die insgesamt 1500 Akteure, die an den drei Tagen im Einsatz waren, so kreativ und mit „so viel Liebe zum Detail“ zusammengespielt haben.

Viele der Besucher seien an mehr als nur einem Tag vor Ort gewesen, „weil es ja auch immer Neues zu sehen gibt“, sagt Lilly Scholz“. Überhaupt habe sich das Ballonblühen, das ja erst zum dritten Mal stattfand, enorm entwickelt. Pianoklänge, Kinderdisco, Seifenblasenkünstler... „Das Angebot wächst ständig.“

„So viel Liebe zum Detail“