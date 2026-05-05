Blühendes Barock Ludwigsburg: Wie kam es zum plötzlichen Abschied der Blüba-Chefin?

Nach nicht mal dreieinhalb Jahren endet die Amtszeit für Petra Herrling völlig überraschend. Was steckt dahinter? Wir haben nachgehakt.
Die Blüba-Saison ist in vollem Gange, erst vor wenigen Tagen haben zig Tausende das große Ballonblühen vor dem Ludwigsburger Schloss genossen. Wer überraschend fehlte, war die Direktorin des Blühenden Barock, Petra Herrling. Ein Umstand, der im Nachhinein wie ein Vorbote für die kommenden Ereignisse erscheint: Am Montag ist Petra Herrling offiziell aus ihrem Amt als Geschäftsführerin ausgeschieden.