Blühendes Barock Ludwigsburg: Vandalismus bei den Leuchtenden Traumpfaden

Die Pyramiden wurden ebenfalls schon beschädigt. Eigentlich darf man gar nicht so dicht an sie heran. Foto: Werner Kuhnle

Zwerg und Esel ohne Goldfolie, zertrampelte rote Schuhe und zerstörte Leuchtdreiecke – nach den besucherstarken Tagen müssen bei den Leuchtenden Traumpfaden im Blüba in Ludwigsburg häufig Nachtschichten eingelegt werden, um Schäden zu beseitigen.











Am Eingang zum oberen Märchengarten steht während der Leuchtenden Traumpfade im Blühenden Barock ein in Goldfolie gehüllter großer Zwerg. So adrett sieht er allerdings nicht immer aus. Denn schon nach dem Eröffnungsabend sei der Zwerg „entgoldet“ gewesen, sagt Markus Katterle, der Geschäftsführer von Flash Art, dem Unternehmen, das für die Veranstaltung zuständig ist. „Auch die goldenen Behänge beim Goldesel wurden heruntergerissen, auf den roten Schuhen oder vielmehr Füßen sind die Leute herumgetrampelt.“ An der Folie der bunt leuchtenden Pyramiden beim Tal der Vogelstimmen sei auch schon herumgerissen worden, die Gestelle wurden teils verbogen. Und das seien nur einige der Schäden wegen Vandalismus oder grober Unachtsamkeit, so Katterle.