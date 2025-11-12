Blühendes Barock Ludwigsburg: Südgarten-Öffnung ist vom Tisch – Diskussionsbedarf bleibt aber

Der Aufsichtsrat des Blühenden Barocks hält eine kostenlose Öffnung für nicht umsetzbar. Die Stadt Ludwigsburg sieht das genauso – ganz zufrieden ist OB Matthias Knecht trotzdem nicht.
Besonders groß war die Hoffnung der Befürworter ohnehin nicht, nun hat sich die Sache ganz erledigt: Den Südgarten des Blühenden Barocks Ludwigsburg darf auch in der kommenden Saison nur besuchen, wer Eintritt zahlt. Das hat der Aufsichtsrat des Blüba entschieden. Er verwirft damit einen gemeinsamen Antrag von SPD und Freien Wählern, den Bereich ganzjährig kostenlos zu öffnen.