1 Ivonne Krehl (links) hat Petra Herrling bei der Planung und Umsetzung der Ausstellung unterstützt. Foto: avanti

Seit dem 16. Mai 1959 verzaubern die Märchen im Blühenden Barock ihre Besucher. Doch auch an ihnen geht die Kritik an alten Märchen nicht vorbei. So haben sie im Rahmen der Jubiläumsfeier eine neue Ausstellung präsentiert, die „neue Wege“ gehen möchte.











Der Märchengarten im Blühenden Barock in Ludwigsburg möchte mit neuen Ausstellungen den Themen Inklusion und Diversität mehr Leben einhauchen. So ist, anlässlich des 65-Jahr-Jubiläums des Märchengartens, am Donnerstag die Ausstellung „Unser Froschkönig geht neue Wege“ eröffnet worden. Der Froschkönig ist für die Direktorin des Blühenden Barocks, Petra Herrling, das Wahrzeichen des gerade bei Familien beliebten Märchengartens. Deshalb steht dieser im Fokus der Ausstellung und begrüßt in seiner vollen Pracht als neue Figur am Eingang die Gäste.