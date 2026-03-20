Hinter den Kulissen des Blühenden Barock: Wie finden Besucher einen Parkplatz? Und was passiert eigentlich im Notfall?

Die Blüba-Saison hat begonnen. Wie der Besuch möglichst sicher und unkompliziert wird, darüber haben sich das Blüba-Team und die Stadt im Vorfeld viele Gedanken gemacht.
Mit märchenhaften Kutschen, faszinierenden Sandskulpturen, Walking Acts und natürlich jeder Menge Blumen und Blüten ist das Blühende Barock am vergangenen Freitag in die Saison gestartet. Das Motto: Märchenhafter Blütenzauber. Bei dieser prachtvollen Kulisse denkt vermutlich niemand als Erstes daran, was eigentlich in einem Notfall passiert. Oder daran, ob die nach ihm Kommenden auch noch einen Parkplatz bekommen.